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На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. На Новый год по Украине обещают "плюсовую" температуру, преимущественно без осадков. Об этом в комментарии УНН сообщили в Укргидрометцентре.

На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода

"Новогоднюю ночь ожидаем на территории Украины без осадков, лишь в западных и северных областях небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура на большинстве территории Украины ночью и днем ​​- 2-7 градусов тепла, в северных областях ночью - от 3 тепла до 3 мороза, а днем ​​- 0-6 тепла", - рассказали в Укргидрометцентре.

Синоптик отметил, что существенно от сегодняшней на Новый год температура не будет отличаться, и будет ожидаться "такая себе весенняя погода".

"Единственное, что на севере будет пролетать, даже без осадков, можно так сказать", - подчеркнули в ведомстве.

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Также собеседник агентства добавил, что на Новый год в Киеве ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза, а днем ​​- от 0 до 6 тепла и ожидается погода преимущественно без осадков.

Относительно похолодания в Укргидрометцентре указали, что пока такого холодного циклона нет.

Согласно полученным синоптиками данным на следующие 15 дней, ожидается теплая погода, хотя и два дня - 28 и 29 декабря - температура может снизиться на несколько градусов.

"Прогнозируем, что где-то после 10 января, не раньше, и такого существенного похолодания не видно. Немножко похолодает лишь 28-29 (декабря - ред.), но только на 2-3 градуса", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину идет потепление.

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