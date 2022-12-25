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На Новий рік на Київщині не скасовуватимуть та не змінюватимуть комендантську годину

На Новий рік на Київщині не скасовуватимуть та не змінюватимуть комендантську годину

Київ • УНН

 • 465267 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Новорічну ніч у Київській області комендантська година триватиме як і раніше з 23:00 до 5 години ранку. Про це посилаючись на рішення обласної влади повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі

«Комендантська година на Київщині діє щодня з 23:00 до 5:00

Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 25 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року», - повідоми Сапожко.

Нагадаємо, під час комендантської години забороняється:

  • перебувати на вулиці та в інших громадських місцях
  • переміщатися транспортом або пішки.

Виняток – задіяність у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо

УНН повідомляв про те, які комендантські години діятимуть в інших регіонах України.

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