На Новий рік на Київщині не скасовуватимуть та не змінюватимуть комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Новорічну ніч у Київській області комендантська година триватиме як і раніше з 23:00 до 5 години ранку. Про це посилаючись на рішення обласної влади повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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«Комендантська година на Київщині діє щодня з 23:00 до 5:00
Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 25 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року», - повідоми Сапожко.
Нагадаємо, під час комендантської години забороняється:
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- перебувати на вулиці та в інших громадських місцях
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- переміщатися транспортом або пішки.
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Виняток – задіяність у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Додамо
УНН повідомляв про те, які комендантські години діятимуть в інших регіонах України.