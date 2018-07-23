На найпотужнішій АЕС Бельгії сталася екстрена зупинка реактора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На найпотужнішій бельгійській атомній електростанції Tihange через електромеханічної поломки сталася екстрена зупинка другого реактора, повідомляє Le Vif з посиланням на прес-службу компанії-оператора станції Engie-Electrabel, передає УНН.
Там повідомили, що аварія не несе жодних загроз для жителів країни і навколишнього середовища. “Це стосується неядерної частини, тому немає необхідності турбуватися”, — відзначили в компанії.
У Engie-Electrabel уточнили, що неполадки відбулися через проблеми з підключенням до високовольтної мережі. Поки в компанії не можуть назвати терміни перезапуску реактора потужністю у 1008 МВт.
Як повідомляє газета, ситуація ускладнюється тим, що у вересні минулого року на інший бельгійській АЕС, Doel, був зупинений третій енергоблок, де до сих пір проводяться профілактичні роботи. В ході цих робіт були виявлені тріщини в бетонній конструкції реакторного блоку. У Engie-Electrabel запевнили, що незабаром цей реактор буде перезапущений.
На початку липня газета Soir повідомила, що Engie-Electrabel виявила дефект в конструкції третього ядерного реактора Tihange. За даними видання, оператор АЕС виявив “аномалії в арматурі армованого бетону, який використовувався при будівництві будівлі”.
У Бельгії знаходяться дві атомні електростанції. Найпотужніша АЕС — Tihange. Вона розташована на березі річки Маас. Друга атомна електростанція — Doel, яка розташована в Східній Фландрії. Tihange має три водо-водяних реактора загальною електричною потужністю 2985 МВт. Вони виробляють 52% виробленої бельгійськими АЕС електроенергії. Doel складається з чотирьох реакторів, з сумарною вироблюваної електричною потужністю в 2919 МВт.
Як повідомляв УНН, у Лондоні обговорили питання будівництва СВЯП-2 у Чорнобильській зоні.