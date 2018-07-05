На наступному тижні український консул спробує потрапити до Клиха

Так, Денісова повідомила, що вона поговорила телефоном з мамою Клиха Тамарою Іванівною. Вона підтвердила, що її син знаходиться в психлікарні, а інформація про добре самопочуття Клиха застаріла.



"Їй перетелефонував український консул й повідомив, що 11-12 липня намагатиметься потрапити до Станіслава, якщо його допустять. Консульство контролює ситуацію і слава Богу, що стало відоме місцеперебування Станіслава", - повідомила Денісова.



Також Денісова відзначила, що вона знову звертатиметься до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з проханням посприяти її відвідуванню українських політв’язнів.



"Я ще раз звертатимусь до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, щоб вона посприяла моєму візиту до наших політв’язнів, які знаходяться в Росії й, в першу чергу до тих, хто оголосив голодування та чий стан здоров’я викликає занепокоєння. До Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Олега Сенцова, Еміра Усеїна Куку", - відзначила вона.



Нагадаємо, в офісі омбудсмена заявили, що Клиха у Росії лікують невідомими препаратами.