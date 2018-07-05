На наступному тижні український консул спробує потрапити до Клиха
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. На наступному тижні український консул спробує відвідати українського політв’язня в Росії Станіслава Клиха. Про це в Facebook повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.
Так, Денісова повідомила, що вона поговорила телефоном з мамою Клиха Тамарою Іванівною. Вона підтвердила, що її син знаходиться в психлікарні, а інформація про добре самопочуття Клиха застаріла.
"Їй перетелефонував український консул й повідомив, що 11-12 липня намагатиметься потрапити до Станіслава, якщо його допустять. Консульство контролює ситуацію і слава Богу, що стало відоме місцеперебування Станіслава", - повідомила Денісова.
Також Денісова відзначила, що вона знову звертатиметься до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з проханням посприяти її відвідуванню українських політв’язнів.
"Я ще раз звертатимусь до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, щоб вона посприяла моєму візиту до наших політв’язнів, які знаходяться в Росії й, в першу чергу до тих, хто оголосив голодування та чий стан здоров’я викликає занепокоєння. До Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Олега Сенцова, Еміра Усеїна Куку", - відзначила вона.
Нагадаємо, в офісі омбудсмена заявили, що Клиха у Росії лікують невідомими препаратами.