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На наступному тижні український консул спробує потрапити до Клиха

На наступному тижні український консул спробує потрапити до Клиха

Київ • УНН

 • 9283 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. На наступному тижні український консул спробує відвідати українського політв’язня в Росії Станіслава Клиха. Про це в Facebook повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.

Так, Денісова повідомила, що вона поговорила телефоном з мамою Клиха Тамарою Іванівною. Вона підтвердила, що її син знаходиться в психлікарні, а інформація про добре самопочуття Клиха застаріла.

"Їй перетелефонував український консул й повідомив, що 11-12 липня намагатиметься потрапити до Станіслава, якщо його допустять. Консульство контролює ситуацію і слава Богу, що стало відоме місцеперебування Станіслава", - повідомила Денісова.

Також Денісова відзначила, що вона знову звертатиметься до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з проханням посприяти її відвідуванню українських політв’язнів.

"Я ще раз звертатимусь до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, щоб вона посприяла моєму візиту до наших політв’язнів, які знаходяться в Росії й, в першу чергу до тих, хто оголосив голодування та чий стан здоров’я викликає занепокоєння. До Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Олега Сенцова, Еміра Усеїна Куку", - відзначила вона.

Нагадаємо, в офісі омбудсмена заявили, що Клиха у Росії лікують невідомими препаратами.

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