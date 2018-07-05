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На следующей неделе украинский консул попытается попасть к Клыху

На следующей неделе украинский консул попытается попасть к Клыху

Киев  •  УНН

 • 9282 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. На следующей неделе украинский консул попытается посетить украинского политзаключенного в России Станислава Клыха. Об этом в Facebook сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

Так, Денисова сообщила, что она поговорила по телефону с мамой Клыха Тамарой Ивановной. Она подтвердила, что ее сын находится в психушке, а информация о хорошем самочувствии Клыха устарела.

"Ей перезвонил украинский консул и сообщил, что 11-12 июля будет пытаться попасть к Станиславу, если его допустят. Консульство контролирует ситуацию и слава Богу, что стало известно местонахождение Станислава", - сообщила Денисова.

Также Денисова отметила, что она снова обращаться к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович с просьбой помочь ее посещению украинских политзаключенных.

"Я еще раз обращаться к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, чтобы она способствовала моему визиту к нашим политзаключенным, которые находятся в России и, в первую очередь к тем, кто объявил голодовку и чье состояние здоровья вызывает беспокойство. К Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Эмиру Усеину Куку ", - отметила она.

Напомним, в офисе омбудсмена заявили, что Клыха в России лечат неизвестными препаратами.

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