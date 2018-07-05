На следующей неделе украинский консул попытается попасть к Клыху

Так, Денисова сообщила, что она поговорила по телефону с мамой Клыха Тамарой Ивановной. Она подтвердила, что ее сын находится в психушке, а информация о хорошем самочувствии Клыха устарела.



"Ей перезвонил украинский консул и сообщил, что 11-12 июля будет пытаться попасть к Станиславу, если его допустят. Консульство контролирует ситуацию и слава Богу, что стало известно местонахождение Станислава", - сообщила Денисова.



Также Денисова отметила, что она снова обращаться к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович с просьбой помочь ее посещению украинских политзаключенных.



"Я еще раз обращаться к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, чтобы она способствовала моему визиту к нашим политзаключенным, которые находятся в России и, в первую очередь к тем, кто объявил голодовку и чье состояние здоровья вызывает беспокойство. К Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Эмиру Усеину Куку ", - отметила она.



Напомним, в офисе омбудсмена заявили, что Клыха в России лечат неизвестными препаратами.