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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На нафтових родовищах в Іраці вибухнув трубопровід

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Джерело в Північній нафтовій компанії повідомило, що в понеділок, вибухнув трубопровід для транспортування нафти в Бай Хассані на північному заході від полів Кіркуку (Ірак), передає УНН з посиланням на Аlsumaria.

На нафтових родовищах в Іраці вибухнув трубопровід

“Трубопровід для транспортування сирої нафти в родовищах Бай Хассан (за 45 км на північний захід від Кіркука) сьогодні вибухнуло,” — зазначило джерело для ЗМІ.

Інформатор додав, що наразі пожежні команди намагаються контролювати підпал, що виник в результаті вибуху.

Крім того, відповідні органи “відкрити розслідування, щоб з’ясувати причину вибуху.”

Інформації про постраждалих у ЗМІ не вказали.

Нагадаємо, транспортування сирої нафти, особливо в північних трубах Іраку піддається безперервним операціям бомбардувальників, що підвищує рівень небезпеки.

Нагадаємо, Іран не збирається скорочувати видобуток нафти.

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