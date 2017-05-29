На нафтових родовищах в Іраці вибухнув трубопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Джерело в Північній нафтовій компанії повідомило, що в понеділок, вибухнув трубопровід для транспортування нафти в Бай Хассані на північному заході від полів Кіркуку (Ірак), передає УНН з посиланням на Аlsumaria.
“Трубопровід для транспортування сирої нафти в родовищах Бай Хассан (за 45 км на північний захід від Кіркука) сьогодні вибухнуло,” — зазначило джерело для ЗМІ.
Інформатор додав, що наразі пожежні команди намагаються контролювати підпал, що виник в результаті вибуху.
Крім того, відповідні органи “відкрити розслідування, щоб з’ясувати причину вибуху.”
Інформації про постраждалих у ЗМІ не вказали.
Нагадаємо, транспортування сирої нафти, особливо в північних трубах Іраку піддається безперервним операціям бомбардувальників, що підвищує рівень небезпеки.