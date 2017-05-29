На нефтяных месторождениях в Ираке взорвался трубопровод
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Источник в Северной нефтяной компании сообщил, что в понедельник, взорвался трубопровод для транспортировки нефти в Бай Хассани на северо-западе от полей Киркуке (Ирак), передает УНН со ссылкой на Аlsumaria.
“Трубопровод для транспортировки сырой нефти в месторождениях Бай Хассан (в 45 км к юго-западу от Киркука) сегодня взорвался,” — отметил источник для СМИ.
Информатор добавил, что пока пожарные команды пытаются контролировать поджог, возникший в результате взрыва.
Кроме того, соответствующие органы “открыли расследование, чтобы выяснить причину взрыва.”
Информации о пострадавших в СМИ не указали.
Напомним, транспортировки сырой нефти, особенно в северных трубах Ирака подвергается непрерывным операциям бомбардировщиков, что повышает уровень опасности.