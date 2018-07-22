На мітингу в Пакистані стався вибух: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Щонайменше п'ять осіб, в тому числі місцевий політичний діяч, отримали поранення в неділю, в результаті вибуху бомби в районі Дера-Ісмаїл-Хан на північному заході Пакистану. Про це повідомив офіцер місцевої поліції Мухаммад Карім Хан, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За його словами, інцидент стався в ході політичного мітингу. Терорист-смертник підірвав себе у автомобіля Ікрамулли Хан Гандапура, лідера пакистанської партії "Tehreek-e-Insaf" ( "Рух за справедливість" - ред.), який проїзджав через село Колачі, в провінції Хайбер-Пахтунхва.
Мухаммад Карім Хан заявив, що всі постраждалі, включаючи лідера партії, були доставлені в лікарню.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, що лише в липні цього року щонайменше 170 людей загинули, і ще понад 200 людей отримали поранення в результаті терактів на громадських мітингах в різних районах Пакистану.
Нагадаємо, напередодні парламентських виборів в Пакистані застрелився кандидат Мохаммад Ахмед Могол після суперечки зі своїми синами, які не згодні з його політикою.