На митинге в Пакистане произошел взрыв: есть пострадавшие

По его словам, инцидент произошел в ходе политического митинга. Террорист-смертник взорвал себя у проезжавшего через деревню Колачи автомобиля Икрамуллы Хан Гандапура, лидера пакистанской партии "Tehreek-e-Insaf" ("Движение за справедливость" - ред.) в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Мухаммад Карим Хан заявил, что все пострадавшие, включая лидера партии, были доставлены в больницу.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, что лишь в июле этого года по меньшей мере 170 человек погибли, и еще более 200 человек получили ранения в результате терактов на общественных митингах в разных районах Пакистана.



Напомним, накануне парламентских выборов в Пакистане застрелился кандидат Мохаммад Ахмед Могол после спора со своими сыновьями, которые не согласны с его политикой.