На митинге в Пакистане произошел взрыв: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По меньшей мере пять человек, в том числе местный политический деятель, получили ранения в воскресенье, в результате взрыва бомбы в районе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил офицер местной полиции Мухаммад Карим Хан, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По его словам, инцидент произошел в ходе политического митинга. Террорист-смертник взорвал себя у проезжавшего через деревню Колачи автомобиля Икрамуллы Хан Гандапура, лидера пакистанской партии "Tehreek-e-Insaf" ("Движение за справедливость" - ред.) в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Мухаммад Карим Хан заявил, что все пострадавшие, включая лидера партии, были доставлены в больницу.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Напомним, что лишь в июле этого года по меньшей мере 170 человек погибли, и еще более 200 человек получили ранения в результате терактов на общественных митингах в разных районах Пакистана.
Напомним, накануне парламентских выборов в Пакистане застрелился кандидат Мохаммад Ахмед Могол после спора со своими сыновьями, которые не согласны с его политикой.