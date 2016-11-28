На мітингу під ОДА у Кропивницькому побільшало людей

Люди тримають у руках транспаранти з відповідними закликами, а також вони принесли на площу труну з написом: “Хабарник. Корупція”.

За словами координатора акції Костянтина Килимника, за два роки головування Ю.Клименка, район за соціальними показниками опустився з третього місця до 21. Мітингувальники підготували лист до Президента України, у якому описали все, що їх не влаштовує у діяльності очільника РДА, своє звернення П.Порошенку вони планують передати через голову КОДА Сергія Кузьменка.

В свою чергу, голова облдержадміністрації під час щопонеділкової наради доручив підлеглим розібратися, в чому полягає конфлікт між громадою та Ю.Клименком. Крім того, керівник департаменту освіти Володимир Таборанський отримав доручення з’ясувати, чи є серед активістів студенти, які замість того, щоб навчатися, беруть участь у подібних акціях.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, люди у Кропивницькому влаштували мітинг проти закриття лікарні в області.