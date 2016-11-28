На митинге под ОГА в Кропивницком увеличилось количество людей

Люди держат в руках транспаранты с соответствующими призывами, а также они принесли на площадь гроб с надписью: "Взяточник. Коррупция".

По словам координатора акции Константина Килимника, за два года председательства Ю.Клименко, район по социальным показателям опустился с третьего места до 21. Митингующие подготовили письмо к Президенту Украины, в котором описали все, что их не устраивает в деятельности главы РГА, свое обращение П.Порошенко они планируют передать через главу КОГА Сергея Кузьменко.

В свою очередь, глава облгосадминистрации во время ежепонедельникового совещания поручил подчиненным разобраться, в чем заключается конфликт между обществом и Ю.Клименко. Кроме того, руководитель департамента образования Владимир Таборанский получил поручение выяснить, есть ли среди активистов студенты, которые вместо того, чтобы учиться, участвуют в подобных акциях.

Напомним, как сообщал УНН, люди в Кропивницком устроили митинг против закрытия больницы в области.