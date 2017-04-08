На мітинг проти новообраного президента вийшли у Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Белграді тисячі людей у суботу вийшли на мітинг проти обрання на посаду президента Александра Вучича, що донедавна очолював сербський уряд, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Опозиція і її прихильники заявляють, що А.Вучич переміг із порушеннями. Вони також називають його автократичним лідером, а його “Сербську прогресивну партію” звинувачують у корупції.
Одночасно з протестом проти А.Вучича в урядовому кварталі Белграда у суботу триває й мітинг із вимогою підвищити соціальні стандарти для громадян.
А.Вучич переміг на виборах президента 2 квітня із результатом у 55 відсотків. Протести опозиції у Сербії тривають увесь тиждень, водночас у ЄС уже привітали А.Вучича з перемогою.
Александр Вучич декларує прихильність євроінтеграційному напрямку Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки країни з Росією, пише видання.