На митинг против новоизбранного президента вышли в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Белграде тысячи людей в субботу вышли на митинг против избрания на пост президента Александра Вучича, который до недавнего времени возглавлял сербское правительство, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Оппозиция и ее сторонники заявляют, что А.Вучич победил с нарушениями. Они также называют его автократичным лидером, а его "Сербскую прогрессивную партию" обвиняют в коррупции.
Одновременно с протестом против А.Вучича в правительственном квартале Белграда в субботу продолжается и митинг с требованием повысить социальные стандарты для граждан.
А.Вучич победил на выборах президента 2 апреля с результатом в 55 процентов. Протесты оппозиции в Сербии продолжаются всю неделю, в то же время в ЕС уже поздравили А.Вучича с победой.
Александр Вучич декларирует приверженность евроинтеграционному направлению Сербии, одновременно выступает за тесные связи страны с Россией, пишет издание.