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На місці загибелі 13-річної дівчинки в Києві знайшли передсмертну записку

На місці загибелі 13-річної дівчинки в Києві знайшли передсмертну записку

Київ • УНН

 • 18561 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Правоохоронці знайшли передсмертну записку на будмайданчику в Києві, де знайшли мертвою 13-річну дівчинку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“За попередньою інформацією, неповнолітня покінчила життя самогубством, стрибнувши із недобудованої висотки. На місці працює слідчо-оперативна група... На місці події також знайшли передсмертну записку”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 12:30 у Святошинському районі біля будинку на проспекті Перемоги працівники ювенальної превенції знайшли мертвою дівчину, яку більше доби розшукували як безвісти зниклу.

Дівчинка — місцева жителька, 2005 року народження. Вчора до Святошинського управління поліції із заявою про зникнення звернулася її мама. За словами жінки, донька пішла близько 17:00 14 березня і додому не повернулася. Мобільного телефона дівчинка при собі не мала.

Правоохоронці відразу розпочали розшук неповнолітньої, надали її орієнтування всім патрульним та оперативним службам.

Працівники ювенальної превенції відпрацювали її родинні та дружні зв’язки, перевірили медичні та розважальні заклади, місця, де люблять проводити час неповнолітні тощо. Встановили також, що дівчинка не конфліктувала у сім’ї, а також не була учасником депресивних груп у соціальних мережах.

Сьогодні ювенальні поліцейські отримали інформацію, що розшукувана інколи проводила час біля недобудови на проспекті Перемоги. Коли вони прибули на місце, знайшли дівчинку мертвою із травмами, характерними для падіння з висоти.

Подія належним чином зареєстрована. Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагічної події.

Як повідомляв УНН, у Києві на будмайданчику знайшли мертвою дівчину-підлітка.

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