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На месте гибели 13-летней девочки в Киеве нашли предсмертную записку

На месте гибели 13-летней девочки в Киеве нашли предсмертную записку

Киев  •  УНН

 • 18561 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Правоохранители нашли предсмертную записку на стройплощадке в Киеве, где нашли мертвой 13-летнюю девочку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"По предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки. На месте работает следственно-оперативная группа... На месте происшествия также нашли предсмертную записку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 12:30 в Святошинском районе возле дома на проспекте Победы работники ювенальной превенции нашли мертвой девушку, которую более суток разыскивали как без вести пропавшую.

Девочка - местная жительница, 2005 года рождения. Вчера в Святошинское управление полиции с заявлением об исчезновении обратилась ее мама. По словам женщины, дочь пошла около 17:00 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона у девочки при себе не было.

Правоохранители сразу начали розыск несовершеннолетней, предоставили ее ориентировки всем патрульным и оперативным службам.

Работники ювенальной превенции отработали ее родственные и дружеские связи, проверили медицинские и развлекательные заведения, места, где любят проводить время несовершеннолетние и тому подобное. Установили также, что девочка не конфликтовала в семье, а также не была участником депрессивных групп в социальных сетях.

Сегодня ювенальные полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время возле недостроенного дома на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты.

Событие должным образом зарегистрировано. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагического происшествия.

Как сообщал УНН, в Киеве на стройплощадке нашли мертвой девушку-подростка.

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