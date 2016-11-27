На місці пожежі у львівському клубі тривають слідчі дії

Всередину приміщення нікого, зокрема журналістів, не пускають.

Експерти перевіряють всю техніку та приміщення клубу.

Нагадаємо, cтаном на 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано в складі 10 ланок газодимозахисної служби.

У ДСНС України у Львівській області стверджують, що складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загоряння.

Відтак, вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання. Окрім цього, серед відпочивальників розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.

Внаслідок нічної пожежі у львівському клубі двоє людей перебуває в реанімації.