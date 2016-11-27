На месте пожара в львовском клубе проводятся следственные действия
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. На месте пожара в клубе Space во Львове работают эксперты, проводятся следственные действия, передает корреспондент УНН.
Внутрь помещения никого, в том числе журналистов, не пускают.
Эксперты проверяют всю технику и помещения клуба.
Напомним, по состоянию на 2:54 пожар локализовали и в 3:51 полностью ликвидировали в составе 10 звеньев газодымозащитной службы.
В ГосЧС Украины во Львовской области утверждают, что сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло в результате возгорания.
Поэтому пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания. Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.
В результате ночного пожара в львовском клубе два человека находятся в реанимации.