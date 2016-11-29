На місці падіння літака з бразильськими футболістами в Колумбії працюють ВПС і поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. До рятувальної операції на місці падіння літака з бразильською футбольною командою в Колумбії підключили два вертольоти колумбійських ВПС і поліція, передає УНН з посиланням на MiOriente.
"Два вертольоти колумбійських ВПС вже розпочали пошук тих, хто вижив", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що мер колумбійського муніципалітету Ла-Сеха Елькін Оспіна зазначив, що "тридцять підрозділів поліції, Червоний Хрест та пожежна служба муніципалітету прибули до місця".
У пожежній службі Ла-Уніон повідомили, що є щонайменше 10 поранених.
При цьому вказано, що "літак був повністю зруйнований і є мертві люди", хоча точні цифри не відомі.
За даними видання El Deber, на борту літака перебувала 81 людина - 72 пасажири і 9 членів екіпажу, повідомив мер Медельїни Федеріко Гутьєррес.
Як зазначається, на авіасудні летіла бразильська футбольна команда "Шапекоенсе", яка мала грати у фіналі Кубку Лібертадорес проти "Атлетіко Насьйональ" в середу, 30 листопада.
Літак з бразильськими футболістами розбився в департаменті Антіокія у Колумбії в понеділок у вечірні години, коли він наближався до аеропорту Хосе Марія Кордова в Ріонегро.
Згідно з першими повідомленнями, літак BAe 146-200 (CP2933) розбився поблизу гори Ель-Гордо.
"Здається, що у літака закінчилося пальне", - сказав мер муніципалітету Ла-Сеха Елькін Оспіна. За словами чиновника, влада вже на місці і медичні центри готові до лікування поранених.
У заяві цивільної авіації йдеться, що створено єдиний командний пункт в аеропорту Хосе Марія Кордова для врегулювання ситуації.
Вказано також, що КОНМЕБОЛ оприлюднив заяву щодо того, що фінал Кубку Лібертадорес було призупинено. "Ми сподіваємося, що все добре в "Шапекоенсе", - йдеться у заяві.