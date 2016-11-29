На месте падения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии работают ВВС и полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. К спасательной операции на месте падения самолета с бразильской футбольной командой в Колумбии подключили два вертолета колумбийских ВВС и полиция, передает УНН со ссылкой на MiOriente.
"Два вертолета колумбийских ВВС уже начали поиск выживших", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что мэр колумбийского муниципалитета Ла-Сеха Элькин Оспина отметил, что "тридцать подразделений полиции, Красный Крест и пожарная служба муниципалитета прибыли к месту".
В пожарной службе Ла-Унион сообщили, что есть не менее 10 раненых.
При этом указано, что "самолет был полностью разрушен и есть мертвые люди", хотя точные цифры не известны.
По данным издания El Deber, на борту самолета находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа, по данным мэра Медельин Федерико Гутьерреса.
Как отмечается, на авиасудне летела бразильская футбольная команда "Шапекоенсе", которая должна была играть в финале Кубка Либертадорес против "Атлетико Насьональ" в среду, 30 ноября.
Самолет с бразильскими футболистами разбился в департаменте Антиокия в Колумбия в понедельник в вечерние часы, когда он приближался к аэропорту Хосе Мария Кордоба в Рионегро.
Согласно первым сообщениям, самолет BAe 146-200 (CP2933) разбился близ горы Эль-Гордо.
"Кажется, что у самолета закончилось горючее", - сказал мэр муниципалитета Ла-Сеха Элькин Оспина. По словам чиновника, власти уже на месте и медицинские центры готовы к лечению раненых.
В заявлении гражданской авиации говорится, что создан единый командный пункт в аэропорту Хосе Мария Кордова для урегулирования ситуации.
Указано также, что КОНМЕБОЛ обнародовал заявление о том, что финал Кубка Либертадорес был приостановлен. "Мы надеемся, что все хорошо в "Шапекоенсе".