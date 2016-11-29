На месте падения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии работают ВВС и полиция

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 10920 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 18384 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 18118 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 26850 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 63482 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 70009 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 189715 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105785 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131511 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160008 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.5м/с
44%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 105827 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 93978 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 50960 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 91287 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 72330 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 25372 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 63482 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 189715 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 376911 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 373343 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 572 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 28620 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 51551 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106731 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 138549 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

На месте падения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии работают ВВС и полиция

Киев • УНН

 • 9486 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. К спасательной операции на месте падения самолета с бразильской футбольной командой в Колумбии подключили два вертолета колумбийских ВВС и полиция, передает УНН со ссылкой на MiOriente.

На месте падения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии работают ВВС и полиция

"Два вертолета колумбийских ВВС уже начали поиск выживших", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что мэр колумбийского муниципалитета Ла-Сеха Элькин Оспина отметил, что "тридцать подразделений полиции, Красный Крест и пожарная служба муниципалитета прибыли к месту".

В пожарной службе Ла-Унион сообщили, что есть не менее 10 раненых.

При этом указано, что "самолет был полностью разрушен и есть мертвые люди", хотя точные цифры не известны.

По данным издания El Deber, на борту самолета находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа, по данным мэра Медельин Федерико Гутьерреса.

Как отмечается, на авиасудне летела бразильская футбольная команда "Шапекоенсе", которая должна была играть в финале Кубка Либертадорес против "Атлетико Насьональ" в среду, 30 ноября.

Самолет с бразильскими футболистами разбился в департаменте Антиокия в Колумбия в понедельник в вечерние часы, когда он приближался к аэропорту Хосе Мария Кордоба в Рионегро.

Согласно первым сообщениям, самолет BAe 146-200 (CP2933) разбился близ горы Эль-Гордо.

"Кажется, что у самолета закончилось горючее", - сказал мэр муниципалитета Ла-Сеха Элькин Оспина. По словам чиновника, власти уже на месте и медицинские центры готовы к лечению раненых.

В заявлении гражданской авиации говорится, что создан единый командный пункт в аэропорту Хосе Мария Кордова для урегулирования ситуации.

Указано также, что КОНМЕБОЛ обнародовал заявление о том, что финал Кубка Либертадорес был приостановлен. "Мы надеемся, что все хорошо в "Шапекоенсе".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.52
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21