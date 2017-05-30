На місці обстрілів у Авдіївці працюють слідчі - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції з'ясовує обставини поранення місцевих мешканців під час обстрілу Авдіївки бойовиками. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар поліції Наталія Шиман, передає УНН.
"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група авдіївського відділення поліції, яка встановлює всі обставини події", - написала Н.Шиман.
Вона зазначила, що двоє чоловіків та жінка знаходились на зупинці громадського транспорту по вул.Некрасова, коли поруч вибухнув снаряд.
"Всі троє постраждалих є місцевими мешканцями, чоловік і жінка обоє 1994 року народження, дані про іншого потерпілого встановлюються",- додала Н.Шиман.
Постраждалі отримали осколкові поранення і госпіталізовані до лікарні.
Вона також повідомила, що один із снарядів "прилетів" на город приватного домоволодіння, розташованого по вул. Лермонтова.
"...ніхто із людей не постраждав",- написала прес-секретар.
Нагадаємо, 30 травня бойовики обстріляли Авдіївку: одна міна розірвалась біля автобусної зупинки, а інша - біля будинку.