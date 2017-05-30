На месте обстрелов в Авдеевке работают следователи - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции выясняет обстоятельства ранения местных жителей во время обстрела Авдеевки боевиками. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Наталья Шиман, передает УНН.
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа авдеевского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего", - написала Н.Шиман.
Она отметила, что двое мужчин и женщина находились на остановке общественного транспорта по ул. Некрасова, когда рядом взорвался снаряд.
"Все трое пострадавших являются местными жителями, супруги оба 1994 года рождения, данные о другом потерпевшего устанавливаются", - добавила Н.Шиман.
Пострадавшие получили осколочные ранения и госпитализированы в больницу.
Она также сообщила, что один из снарядов "прилетел" на огород частного домовладения, расположенного по ул. Лермонтова.
"... никто из людей не пострадал", - написала пресс-секретарь.
Напомним, 30 мая боевики обстреляли Авдеевку: одна мина разорвалась возле автобусной остановки, а другая - возле дома.