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На месте обстрелов в Авдеевке работают следователи - полиция

Киев • УНН

 • 9994 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции выясняет обстоятельства ранения местных жителей во время обстрела Авдеевки боевиками. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Наталья Шиман, передает УНН.

На месте обстрелов в Авдеевке работают следователи - полиция

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа авдеевского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего", - написала Н.Шиман.

Она отметила, что двое мужчин и женщина находились на остановке общественного транспорта по ул. Некрасова, когда рядом взорвался снаряд.

"Все трое пострадавших являются местными жителями, супруги оба 1994 года рождения, данные о другом потерпевшего устанавливаются", - добавила Н.Шиман.

Пострадавшие получили осколочные ранения и госпитализированы в больницу.

Она также сообщила, что один из снарядов "прилетел" на огород частного домовладения, расположенного по ул. Лермонтова.

"... никто из людей не пострадал", - написала пресс-секретарь.

Напомним, 30 мая боевики обстреляли Авдеевку: одна мина разорвалась возле автобусной остановки, а другая - возле дома.

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