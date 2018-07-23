На місці катастрофи MH17 виявили великі уламки літака - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Великі уламки як і раніше знаходяться на місці аварії Boeing 777 рейсу MH17 на сході України. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свої джерела, передає УНН.
За словами джерела, на місці катастрофи все ще можна знайти стабілізатор, елементи обшивки і крила, кисневий генератор.
"Вони настільки великі, що їх можна побачити за допомогою програми Google Earth, але ніхто не звертає на це увагу", - говорить співрозмовник агентства.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл повідомив, що не довіряє президенту Росії Володимиру Путіну в питанні збитого літака Boeing 777 рейсу MH17 влітку 2014 року на Донбасі.
Чотири роки тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.
В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.