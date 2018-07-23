По словам источника, на месте крушения все еще можно найти стабилизатор, элементы обшивки и крыла, кислородный генератор.

"Они настолько большие, что их можно увидеть с помощью приложения Google Earth, но никто не обращает на это внимание", - говорит собеседник агентства.



Напомним, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что не доверяет президенту России Владимиру Путину в вопросу сбитого самолета Boeing 777 рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе.



Четыре года назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур.