На месте крушения MH17 обнаружили крупные обломки самолета - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Крупные обломки по-прежнему находятся на месте крушения Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, передает УНН.
По словам источника, на месте крушения все еще можно найти стабилизатор, элементы обшивки и крыла, кислородный генератор.
"Они настолько большие, что их можно увидеть с помощью приложения Google Earth, но никто не обращает на это внимание", - говорит собеседник агентства.
Напомним, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что не доверяет президенту России Владимиру Путину в вопросу сбитого самолета Boeing 777 рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе.
Четыре года назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.
В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур.