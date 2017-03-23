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На місце НС на складі боєприпасів на Харківщині відправили групу з ДСНС, поліції і прокуратури

Київ • УНН

 • 5043 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На місце надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині відправили групу з ДСНС, поліції і прокуратури. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"На місце пожежі виїхала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області на чолі начальником Головного управління, заступник начальника Головного управління, Національна поліція, прокуратура", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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