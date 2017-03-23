На місце НС на складі боєприпасів на Харківщині відправили групу з ДСНС, поліції і прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На місце надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині відправили групу з ДСНС, поліції і прокуратури. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"На місце пожежі виїхала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області на чолі начальником Головного управління, заступник начальника Головного управління, Національна поліція, прокуратура", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.