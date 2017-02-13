На місце інциденту в Чонгарі прибули працівники Нацполіції і СБУ

“В ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі трапився інцидент між військовослужбовцями ЗС України та членами громадської організації “Аскер”. Початком інциденту стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованій громадською організацією “Аскер” території, на якій базуються бійці формованого кримськотатарського батальйону ім.Номана Челебіджихана. В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації “Аскер”, робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації “Аскер”, — зазначив Р.Чубаров.

Нагадаємо, що стало відомо про повідомлення Абмеджита Сулейманова, керівника представництва Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області, на кордоні із Кримом у Чонгарі, що на Чонгарі ЗСУ нібито здійснили напад на громадську організацію “Аскер”.

Пізніше українська сторона прокоментувала ці події.