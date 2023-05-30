На Миколаївщині збили три ворожих безпілотника - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Над Миколаївською областю під час ворої атаки БПЛА на Україну було ліквідовано три ворожих дрони, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Деталі
За минулу добу силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня. Також вночі, 30 травня, збито два ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Доповонення
Минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінію електропередач. Постраждалих немає.
Також, ввечері фіксувалися ворожі обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Над Дніпропетровщиною вночі було знищено ворожий БПЛА.