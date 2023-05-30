На Николаевщине сбили три вражеских беспилотника - ОВА

Детали

За минувшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня. Также ночью, 30 мая, сбито два ударных БПЛА «Shahed-131/136».

Дополнение

За прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередач. Пострадавших нет.

Также, вечером фиксировались вражеские обстрелы акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Над Днепропетровщиной ночью был уничтожен вражеский БПЛА.