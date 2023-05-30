На Николаевщине сбили три вражеских беспилотника - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Над Николаевской областью во время вражеской атаки БПЛА на Украину были ликвидированы три вражеских дрона, сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
За минувшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня. Также ночью, 30 мая, сбито два ударных БПЛА «Shahed-131/136».
Дополнение
За прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередач. Пострадавших нет.
Также, вечером фиксировались вражеские обстрелы акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Над Днепропетровщиной ночью был уничтожен вражеский БПЛА.