На Миколаївщини за систематичне вимагання хабарів судитимуть поліцейського
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. За систематичне вимагання хабарів судитимуть інспектора патрульної поліції м. Миколаєва. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Слідчими прокуратури Миколаївської області завершено досудове розслідування стосовно інспектора патрульної поліції м. Миколаєва, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене повторно та поєднане з вимаганням), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 5 серпня 2016 року у курортній зоні “Коблеве” правоохоронцями затримано інспектора патрульної поліції Миколаєва за вимагання з водія автомобіля неправомірної вигоди у розмірі 500 гривень.
Слідство встановило, інспектор патрульної поліції налагодив схему отримання неправомірної вигоди від водіїв транспортних засобів. У період з 27 липня по 5 серпня 2016 року, він знаходячись при виконанні службових обов’язків, одержав від 21 водія неправомірну вигоду в загальній сумі 6743 грн., двічі поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди під погрозою незаконного вилучення транспортних засобів.
За ініціативи прокуратури, 31 січня вказану особу звільнено з патрульної поліції м. Миколаєва.
Стосовно його напарника — теж працівника патрульної поліції м. Миколаєва, складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за ч.1 ст.172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунку), який перебуває на розгляді.
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.