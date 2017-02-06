В Николаевской области за систематическое вымогательство взяток будут судить полицейского
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. За систематическое вымогательство взяток будут судить инспектора патрульной полиции г. Николаева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Следователями прокуратуры Николаевской области завершено досудебное расследование в отношении инспектора патрульной полиции г. Николаева, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное повторно и соединенное с вымогательством), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, 5 августа 2016 года в курортной зоне "Коблево" правоохранителями задержан инспектор патрульной полиции Николаева за вымогательство у водителя автомобиля неправомерной выгоды в размере 500 гривен.
Следствие установило, инспектор патрульной полиции наладил схему получения неправомерной выгоды от водителей транспортных средств. В период с 27 июля по 5 августа 2016 года, он находясь при исполнении служебных обязанностей, получил от 21 водителя неправомерную выгоду в общей сумме 6743 грн., дважды сочетая свои действия с вымогательством неправомерной выгоды под угрозой незаконного изъятия транспортных средств.
По инициативе прокуратуры, 31 января указанное лицо уволено из патрульной полиции г. Николаева.
Относительно его напарника - тоже работника патрульной полиции г. Николаева, составлен протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией по ч.1 ст.172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарка), который находится на рассмотрении.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.