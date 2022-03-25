На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів за добу поранено 5 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За минулу добу, 24 березня, внаслідок обстрілів окупантів до лікарень Миколаївщини було госпіталізовано 46 осіб, серед яких 5 дітей. Про це повідомила у Telegram-каналі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, пише УНН.
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“На жаль, за минулу добу від дій путінської орди, на Миколаївщині, постраждало 5 дітей. Усі вони знаходяться у лікарнях і отримують кваліфіковану допомогу… Загалом, за минулу добу до лікарень Миколаївщини було госпіталізовано 46 осіб, серед яких 5 дітей”, - - повідомила Замазєєва.
Деталі
З її слів, наразі під ударом орків опиняються окремі райони Миколаєва, села і міста Баштанського району, та населені пункти на межі Миколаївської і Херсонської областей.
Зокрема, напередодні була зруйнована школа в Снігурівці.
“Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 281 людина, що постраждала від атак окупантів на Миколаївщину. Усі поранені і постраждалі отримують необхідну допомогу. Усім найшвидшого одужання! Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців”, - сказала голова облради.
Доповнення
Як писав УНН, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ППО збили ще дві ракети.