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В Николаевской области в результате вражеских обстрелов за сутки ранены 5 детей

Киев • УНН

 • 70838 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. За минувшие сутки, 24 марта, в результате обстрелов оккупантов в больницы Николаевской области были госпитализированы 46 человек, среди которых 5 детей. Об этом сообщила в Telegram-канале председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, пишет УНН.

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов за сутки ранены 5 детей

Цитата

“К сожалению, за минувшие сутки от действий путинской орды, в Николаевской области, пострадало 5 детей. Все они находятся в больницах и получают квалифицированную помощь. В общем, за минувшие сутки в больницы Николаевской области были госпитализированы 46 человек, среди которых 5 детей”, - сообщила Замазеева.

Детали

По ее словам, сейчас под ударом орков оказываются отдельные районы Николаева, села и города Баштанского района и населенные пункты на границе Николаевской и Херсонской областей.

В частности, накануне была разрушена школа в Снигиревке.

“По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 281 человек, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Все раненые и пострадавшие получают необходимую помощь. Всем скорейшего выздоровления! Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев”, - сказала председатель облсовета.

Дополнение

Как писал УНН, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что над Николаевом ПВО сбили еще две ракеты.

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