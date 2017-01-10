На Миколаївщині відновили рух транспорту на дорозі місцевого значення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Станом на 15:00 10 січня відновлено проїзд на дорозі місцевого значення у Братському районі на Миколаївщині. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
“Відновлено проїзд на дорозі місцевого значення до села Ульянівка Братського району”, — сказано у повідомленні.
За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.
Також повідомляється, що залишаються знеструмленим 4 населених пункти у 2 областях, а саме: Львівській — 3 н.п. та Одеській — 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
На дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.
Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 784 одиниць техніки та 2 930 осіб.