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На Миколаївщині відновили рух транспорту на дорозі місцевого значення

На Миколаївщині відновили рух транспорту на дорозі місцевого значення

Київ • УНН

 • 7734 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Станом на 15:00 10 січня відновлено проїзд на дорозі місцевого значення у Братському районі на Миколаївщині. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

“Відновлено проїзд на дорозі місцевого значення до села Ульянівка Братського району”, — сказано у повідомленні.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.

Також повідомляється, що залишаються знеструмленим 4 населених пункти у 2 областях, а саме: Львівській — 3 н.п. та Одеській — 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

На дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 784 одиниць техніки та 2 930 осіб.

Українські Національні Новини

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