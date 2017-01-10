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В Николаевской области возобновили движение транспорта на дороге местного значения

В Николаевской области возобновили движение транспорта на дороге местного значения

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 15:00 10 января восстановлен проезд на дороге местного значения в Братском районе Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

 

 

 

 

 

"Восстановлен проезд на дороге местного значения в село Ульяновка Братского района", - сказано в сообщении.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Также сообщается, что остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Львовской - 3 н.п. и Одесской - 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 1784 единицы техники и 2930 человек.

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