На Миколаївщині ветлікар підробляв результати експертизи м’яса
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Миколаївській області керівника державної районної лікарні ветеринарної медицини на систематичному отриманні хабарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
"Правоохоронці встановили, що посадовець у змові з підлеглими підробляв висновки ветеринарно-санітарної експертизи без проведення належних аналізів м’ясної продукції для реалізації населенню. Ділок разом зі спільниками налагодив видачу фіктивних дозвільних документів на транспортування та реалізацію м’яса в регіоні у той час, коли на Миколаївщині періодично спалахують захворювання на африканську чуму свиней, створюючи безпосередню небезпеку для життя та здоров’я громадян", – йдеться в повідомленні.
Головного лікаря затримали у власному робочому кабінеті під час отримання від місцевого фермера 10,6 тисяч гривень за видачу необхідних дозволів. Наразі у межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 КК України кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюється коло осіб, причетних до оборудки.
Нагадаємо, у Львівській області на хабарі викрили головного лікаря однієї з поліклінік. Посадовець вимагав від ветерана АТО 500 доларів за працевлаштування медбратом.