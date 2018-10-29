На Миколаївщині ветлікар підробляв результати експертизи м’яса

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Миколаївській області керівника державної районної лікарні ветеринарної медицини на систематичному отриманні хабарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.