В Николаевской области ветврач подделывал результаты экспертизы мяса

"Правоохранители установили, что чиновник в сговоре с подчиненными подрабатывал выводы ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения надлежащих анализов мясной продукции для реализации населению. Делец вместе с сообщниками наладил выдачу фиктивных разрешительных документов на транспортировку и реализацию мяса в регионе в то время, когда в Николаевской области периодически вспыхивают заболевания африканской чумой свиней, создавая непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан", – говорится в сообщении.

Главного врача задержали в собственном рабочем кабинете при получении от местного фермера 10,6 тысяч гривен за выдачу необходимых разрешений. Сейчас в рамках начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к сделке.

Напомним, во Львовской области на взятке разоблачили главного врача одной из поликлиник. Чиновник требовал от ветерана АТО 500 долларов за трудоустройство медбратом.



