На Миколаївщині вели незаконні розкопки скіфського кургану: його взяла під охорону поліція

ukru
10:24 • 31386 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 73259 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 90299 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 121322 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 116447 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119619 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121603 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106593 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113314 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92577 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 115376 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 87521 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 103382 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 56595 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 52908 перегляди
Публікації
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 338 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 121311 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 87521 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 116666 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 339165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 8317 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 24245 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100680 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119555 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119281 перегляди
Актуальне
На Миколаївщині вели незаконні розкопки скіфського кургану: його взяла під охорону поліція

На Миколаївщині вели незаконні розкопки скіфського кургану: його взяла під охорону поліція

Київ • УНН

 • 18259 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Казанківському районі Миколаївської області здійснювалися незаконні розкопки кургану, частково вже відомі фігуранти події. Наразі його взяла під охорону поліція. Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає УНН.

“4 листопада до поліції звернувся науковий співробітник інституту археології про те, що неподалік с. Скобелеве Казанківського району невідомі особи здійснювали незаконні розкопки кургану”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі одразу розпочали кримінальне провадження за цим фактом, кваліфікувавши подію, як незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, вчинені щодо пам'яток національного значення (частина 3 статті 298 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці відзначили, що під час огляду співробітниками слідчо-оперативної групи місця події біля кургану була виявлена техніка: бульдозер та екскаватор. Зазначені транспортні були процесуально вилучені, а до Казанківського районного суду поліція подала клопотання про накладення на них арешту. Поки що клопотання судом не розглянуто.

Крім цього, слідчі направили до управління культури національностей та релігій Миколаївської ОДА запит з метою отримання офіційного повідомлення належності зазначеного кургану до археологічної чи культурної спадщини.

Також вказано, що за вказівкою начальника ГУНП в Миколаївській області проводиться службове розслідування компетентності дій місцевої поліції.

У поліції зазначили, що частково вже відомі особи фігурантів, проте ще вживають заходи задля встановлення усіх учасників події. "Зараз забезпечено цілодобову охорону поліцейськими місця розкопок та тривають усі необхідні слідчі дії", - додали у поліції.

Додамо, про руйнування кургану неподалік села Скобелево на Миколаївщині почали повідомляти з 4 листопада. За попередніми даними встановлено, що знищується скіфський царський курган.

Нагадаємо, що нещодавно у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та Севастополі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92