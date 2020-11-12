На Миколаївщині вели незаконні розкопки скіфського кургану: його взяла під охорону поліція

“4 листопада до поліції звернувся науковий співробітник інституту археології про те, що неподалік с. Скобелеве Казанківського району невідомі особи здійснювали незаконні розкопки кургану”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі одразу розпочали кримінальне провадження за цим фактом, кваліфікувавши подію, як незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, вчинені щодо пам'яток національного значення (частина 3 статті 298 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці відзначили, що під час огляду співробітниками слідчо-оперативної групи місця події біля кургану була виявлена техніка: бульдозер та екскаватор. Зазначені транспортні були процесуально вилучені, а до Казанківського районного суду поліція подала клопотання про накладення на них арешту. Поки що клопотання судом не розглянуто.

Крім цього, слідчі направили до управління культури національностей та релігій Миколаївської ОДА запит з метою отримання офіційного повідомлення належності зазначеного кургану до археологічної чи культурної спадщини.

Також вказано, що за вказівкою начальника ГУНП в Миколаївській області проводиться службове розслідування компетентності дій місцевої поліції.

У поліції зазначили, що частково вже відомі особи фігурантів, проте ще вживають заходи задля встановлення усіх учасників події. "Зараз забезпечено цілодобову охорону поліцейськими місця розкопок та тривають усі необхідні слідчі дії", - додали у поліції.

Додамо, про руйнування кургану неподалік села Скобелево на Миколаївщині почали повідомляти з 4 листопада. За попередніми даними встановлено, що знищується скіфський царський курган.

Нагадаємо, що нещодавно у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та Севастополі.



