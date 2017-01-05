На Миколаївщині почав працювати Єдиний регіональний web-портал адміністративних послуг
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Згідно із розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка “Про впровадження інформаційної системи “Єдиний регіональний Web-портал адміністративних послуг Миколаївської області” з 3 січня розпочав свою роботу портал адміністративних послуг Миколаївської області. Про це УНН повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА.
Портал складається з двох сайтів: внутрішнього і зовнішнього.
На внутрішньому сайті відбувається взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб’єктами надання послуг (органами виконавчої влади і місцевого самоврядування). На внутрішньому сайті відбувається документообіг між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг.
Зовнішній сайт призначено для кінцевих користувачів Порталу — юридичних та фізичних осіб, що звертаються за отриманням адміністративних послуг. Адреса зовнішнього сайту в мережі Інтернет: http://e-admin.mk.gov.ua.
Використання мережі інтернет забезпечує дистанційний доступ суб’єктів звернень до повної, актуальної та достовірної інформації. Оформлення та структура зовнішнього сайту націлена на зручність та зрозумілість для користувачів.
Внутрішній та зовнішній сайти синхронізовані, завдяки чому будь-які зміни в законодавстві, у переліку документів для отримання послуг, у проходженні процедур надання послуг тощо. Внесені адміністраторами ЦНАП внутрішнього сайту, миттєво стають доступними для перегляду користувачам зовнішнього сайту. Отже, не виникає потреби у додаткових робочих місцях для внесення інформації на зовнішній сайт.
Уся ця інформація доступна заявнику у його персональному кабінеті.
Портал адміністративних послуг Миколаївської області є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг.