В Николаевской области начал работать Единый региональный web-портал административных услуг
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Согласно распоряжению председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко "О внедрении информационной системы" Единый региональный Web-портал административных услуг Николаевской области "с 3 января начал свою работу портал административных услуг Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Портал состоит из двух сайтов: внутреннего и внешнего.
На внутреннем сайте происходит взаимодействие администраторов ЦНАП с субъектами предоставления услуг (органами исполнительной власти и местного самоуправления). На внутреннем сайте происходит документооборот между ЦНАП и субъектами предоставления административных услуг.
Внешний сайт предназначен для конечных пользователей Портала - юридических и физических лиц, обращающихся за получением административных услуг. Адрес внешнего сайта в сети Интернет: http://e-admin.mk.gov.ua.
Использование сети интернет обеспечивает дистанционный доступ субъектов обращений к полной, актуальной и достоверной информации. Оформление и структура внешнего сайта нацелена на удобство и понятность для пользователей.
Внутренний и внешний сайты синхронизированы, благодаря чему любые изменения в законодательстве, в перечне документов для получения услуг, в прохождении процедур предоставления услуг и тому подобное, внесенные администраторами ЦНАП внутреннего сайта, мгновенно становятся доступными для просмотра пользователям внешнего сайта. Следовательно, не возникает потребности в дополнительных рабочих местах для внесения информации на внешний сайт.
Вся эта информация доступна заявителю в его персональном кабинете.
Портал административных услуг Николаевской области является официальным источником информации о предоставлении административных услуг.