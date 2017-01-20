На Миколаївщині загинув строковик
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 20 січня. УНН. У Миколаївській області внаслідок порушення правил безпеки отримав важкі поранення та загинув військовослужбовець строкової служби. Про це УНН повідомили в прес-службі оперативного командування "Південь".
Як стало відомо, надзвичайна подія сталася сьогодні, 20 січня, близько 16:30.
Командуванням військової частини спільно з працівниками правоохоронних органів проводиться розслідування події.
За інформацією власних джерел кореспондента УНН, трагедія сталася на військовому полігону у с.Широкий Лан.