На Миколаївщині загинув строковик

Як стало відомо, надзвичайна подія сталася сьогодні, 20 січня, близько 16:30.

Командуванням військової частини спільно з працівниками правоохоронних органів проводиться розслідування події.

За інформацією власних джерел кореспондента УНН, трагедія сталася на військовому полігону у с.Широкий Лан.