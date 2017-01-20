В Николаевской области погиб срочник

Как стало известно, ЧП произошло сегодня, 20 января, около 16:30.

Командованием воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия.

По информации собственных источников корреспондента УНН, трагедия произошла на военном полигона в с. Широкая Лан.