В Николаевской области погиб срочник
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 20 января. УНН. В Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".
Как стало известно, ЧП произошло сегодня, 20 января, около 16:30.
Командованием воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия.
По информации собственных источников корреспондента УНН, трагедия произошла на военном полигона в с. Широкая Лан.