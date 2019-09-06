На Миколаївщині на березі річки знайшли труп чоловіка із мотузкою з каменем на шиї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На березі річки Південний Буг біля селища Дорошівкана Вознесенського району місцеві жителі знайшли труп невідомого чоловіка із зовнішніми ознаками насильницької смерті. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
“Поліція розслідує обставини вбивства чоловіка, тіло якого знайдено на березі річки у Вознесенському районі”, — йдеться в повідомленні.
Під час огляду на тілі померлого експерт виявив травми голови. Чоловік був зв’язаний мотузкою, а до шиї та ніг прив’язане каміння.
Для встановлення причини смерті труп направили на проведення слідчо-медичної експертизи.
За вказаним фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Наразі поліцейські встановлюють особу потерпілого та вживають заходів задля розшуку причетних до вбивства осіб.
Чоловіку на вигляд приблизно 35-40 років, міцної статури, волосся коротко стрижене із залисинами.
Був одягнений у флісову кофту сірого кольору з написом FoxRiver, чорні джинсові брюки та кросівки синього кольору з білими смугами та написом Walk.
Нагадаємо, у серпні цього року також у Миколаївській області в річці Південний Буг виявили тіло жінки, що загинула насильницькою смертю.