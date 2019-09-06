В Николаевской области на берегу реки нашли труп мужчины с веревкой с камнем на шее
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На берегу реки Южный Буг возле поселка Дорошивкана Вознесенского района местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины с внешними признаками насильственной смерти. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
“Полиция расследует обстоятельства убийства мужчины, тело которого найдено на берегу реки в Вознесенском районе”, — говорится в сообщении.
При осмотре на теле умершего эксперт обнаружил травмы головы. Мужчина был связан веревкой, а к шее и ногам привязанны камни.
Для установления причины смерти труп направлен на проведение следственно-медицинской экспертизы.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего и принимают меры для розыска причастных к убийству лиц.
Мужчине на вид примерно 35-40 лет, крепкого телосложения, волосы коротко стриженные с залысинами.
Был одет в флисовую кофту серого цвета с надписью FoxRiver, черные джинсовые брюки и кроссовки синего цвета с белыми полосами и надписью Walk.
Напомним, в августе этого года также в Николаевской области в реке Южный Буг обнаружили тело женщины, погибшей насильственной смертью.