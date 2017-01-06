На Миколаївщині із негодою борються 64 одиниці спецтехніки та 78 дорожніх працівників
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. В Миколаївській області протягом сьогоднішнього дня для розчищення та посипки автомобільних доріг від снігового покрову та переметів задіяні 64 одиниці спецтехніки (плужні, піскорозкидачі, навантажувачі та автогрейдери) та 78 дорожніх працівників. Про це УНН повідомили в прес-службі САД у Миколаївській області.
Вдень дорожники використали 257 тонн піщано-сольової суміші та 20 тонн солі. Нині ведуться переважно розчищувальні дорожні роботи, так як снігові опади та хуртовина тривають.
Нагадаємо, на автомагістралі міста Миколаєва протягом сьогоднішнього дня було висипано 150 тонн соляної суміші, щоб ліквідувати ожеледь.