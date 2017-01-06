На Миколаївщині із негодою борються 64 одиниці спецтехніки та 78 дорожніх працівників

Вдень дорожники використали 257 тонн піщано-сольової суміші та 20 тонн солі. Нині ведуться переважно розчищувальні дорожні роботи, так як снігові опади та хуртовина тривають.

Нагадаємо, на автомагістралі міста Миколаєва протягом сьогоднішнього дня було висипано 150 тонн соляної суміші, щоб ліквідувати ожеледь.