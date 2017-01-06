В Николаевской области со снежной непогодой борются 64 единицы спецтехники и 78 дорожных работников
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. В Николаевской области в течение сегодняшнего дня для расчистки и посыпки автомобильных дорог от снежного покрова и заносов задействованы 64 единицы спецтехники (плужные, пескоразбрасыватели, погрузчики и автогрейдеры) и 78 дорожных работников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САД в Николаевской области.
Днем дорожники использовали 257 тонн песчано-солевой смеси и 20 тонн соли. Сейчас ведутся преимущественно расчистительные дорожные работы, так как снежные осадки и метель продолжаются.
Напомним, на автомагистрали города Николаева в течение сегодняшнего дня было высыпано 150 тонн соляной смеси, чтобы ликвидировать гололед.