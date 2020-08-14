На Миколаївщині дитина підпалила автівку сірниками і отримала опіки

“13 серпня о 16:30 за екстреним номером 101 повідомили про пожежу автомобіля Mazda 626 на території приватного домоволодіння на вул. Шевченка села Грейгове Вітовського району”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчинка 2017 р.н. гралась сірниками всередині транспортного засобу, у результаті чого він загорівся. Сусід та батьки, побачивши це, загасили пожежу та дістали дитину.

“Каретою швидкої медичної допомоги, із значними опіками, дівчинку доставлено до обласної дитячої лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селищі Есхар на Харківщині чоловік відкрив газ, підпалив сірник, внаслідок чого стався вибух, чоловіка було госпіталізовано до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.