На Миколаївщині дитина підпалила автівку сірниками і отримала опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Миколаївській області дівчинка 2017 року народження гралася сірниками в автомобілі, і це привело до пожежі. Дитину направили до лікарні з опіками. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УДСНС у Миколаївській області.
“13 серпня о 16:30 за екстреним номером 101 повідомили про пожежу автомобіля Mazda 626 на території приватного домоволодіння на вул. Шевченка села Грейгове Вітовського району”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дівчинка 2017 р.н. гралась сірниками всередині транспортного засобу, у результаті чого він загорівся. Сусід та батьки, побачивши це, загасили пожежу та дістали дитину.
“Каретою швидкої медичної допомоги, із значними опіками, дівчинку доставлено до обласної дитячої лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селищі Есхар на Харківщині чоловік відкрив газ, підпалив сірник, внаслідок чого стався вибух, чоловіка було госпіталізовано до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.