В Николаевской области ребенок поджег автомобиль спичками и получил ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Николаевской области девочка 2017 года рождения играла со спичками в автомобиле, и это привело к пожару. Ребенка направили в больницу с ожогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Николаевской области.
"13 августа в 16:30 на экстренный номер 101 сообщили о пожаре автомобиля Mazda 626 на территории частного домовладения по ул. Шевченко села Грейгово Витовского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка 2017 г.р. играла со спичками внутри транспортного средства, в результате чего он загорелся. Сосед и родители, увидев это, потушили пожар и вытащили ребенка.
"Каретой скорой медицинской помощи, со значительными ожогами, девочку доставили в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Эсхар в Харьковской области мужчина открыл газ, поджег спичку, в результате чего произошел взрыв, мужчина был госпитализирован в больницу. Полиция открыла уголовное производство.