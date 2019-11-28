На Миколаївщині чиновники привласнили 15 млн грн на закупівлі е-підручників для школярів - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. СБУ викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні 15 млн гривень бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, відповідно до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки держава забезпечує вільний та безкоштовний доступ учнів до онлайн-підручників та навчально-методичних посібників.
"Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб зловмисники вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх", - сказано у повідомленні.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи. Вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про оборудки зловмисників. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин привласнення бюджетних коштів.
Нагадаємо, на Донеччині викрито привласнення мільйонів бюджетних гривень під час ремонту медичних закладів у районі проведення операції Об’єднаних сил.