В Николаевской области чиновники присвоили 15 млн грн на закупке э-учебников для школьников - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. СБУ разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении 15 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для школ региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, в соответствии с Программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим учебникам.
"Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку э-учебников. В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. Таким способ злоумышленники вывели из бюджета 15 млн гривен и присвоили их", - сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела. Изъяты печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.
Напомним, в Донецкой области разоблачено присвоение миллионов бюджетных гривен при ремонте медицинских учреждений в районе проведения операции Объединенных сил.