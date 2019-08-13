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На Миколаївщині будинок підприємця пограбували, поки він перебував на відпочинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В одному з сіл Вітовського району Миколаївської області зловмисники здійснили розбійний напад на будинок підприємця, який перебував на відпочинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Невстановлені особи в масках серед ночі проникли до будинку, де на той момент перебував батько власника - пенсіонер 1954 року народження. Зловмисники зв’язали та побили пенсіонера, після чого забрали з сейфу гроші на суму понад півмільйона гривень.

Потерпілого госпіталізовано зі струсом мозку та забоями.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, на Київщині чоловік побив та пограбував жінку у її квартирі.

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