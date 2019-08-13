В Николаевской области дом предпринимателя ограбили, пока он находился на отдыхе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В одном из сел Витовского района Николаевской области злоумышленники совершили разбойное нападение на дом предпринимателя, находившегося на отдыхе. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неустановленные лица в масках ночью проникли в дом, где на тот момент находился отец владельца - пенсионер 1954 года рождения. Злоумышленники связали и избили пенсионера, после чего забрали из сейфа деньги в сумме более полумиллиона гривен.
Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Киевской области мужчина избил и ограбил женщину в ее квартире.